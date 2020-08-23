الأوقاف: ارتفاع الإيرادات في عهد السيسي من 675 مليون جنيه إلى مليار و546 مليون جنيه ..فيديو

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة حققت أعلى إيرادات فى تاريخها بمبلغ مليار و546 مليون جنيه، بزيادة 86 مليون جنيه عن العام الماضى.





وأضاف "جمعة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" تقديم محمد الباز، أنه بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعظيم مال الوقف وعودة هيبة الدولة، ارتفعت إيرادات الأوقاف من 675 مليون جنيه إلى مليار و546 مليون جنيه.





وتابع وزير الأوقاف، أن الـ مليار و546 مليون جنيه صافى الإيرادات من إيجارات وعوائد استثمارية، أضف إلى ذلك 460 مليون جنيه، من مستحقات مال البدل والأصول، معقبا "إجمالي إيرادات الهيئة تجاوز فى عهد الرئيس السيسى الـ 2 مليار جنيه".





ولفت إلى أن خلال شهر يونيو الماضى حققت هيئة الأوقاف أعلى عائد شهري في تاريخها.



