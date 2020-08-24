اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 11 متهما في التخابر مع داعش ليبيا

تنظر اليوم الأثنين الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة ١١ متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " التخابر مع داعش ليبيا".





وكان النائب العام أحال المتهمين الى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.





وشملت الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.



