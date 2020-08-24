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رياضة

الأهلي يهنئ بايرن ميونخ الألماني بالفوز بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

هنأ النادي الأهلي فريق بايرن ميونخ الألماني بحصوله على لقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة النهائية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تهنئة خاصة موجهه إلى الفريق الألماني، بالإضافة إلى صورة قديمة من المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين.

وضرب بايرن ميونخ الألماني موعدًا مع إشبيلية الإسباني في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

ويلاقي بايرن ميونخ نظيره إشبيلية في بطولة كأس السوبر الأوروبي في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل على ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بوداباست.

وكان إشبيلية قد توج بطلًا لبطولة الدوري الأوروبي بفوزه على إنتر في النهائي بنتيجة 3-2.
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