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أخبار العالم

إجلاء 240 ألف شخص من كاليفورنيا لحمايتهم من خطر الحرائق

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المتحدث باسم وكالة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا، دانيال بيرلانت اليوم الاثنين أنه تم إجلاء نحو 240 ألف شخص لحمايتهم من خطر الحرائق التي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية.


وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن صواعق البرق أشعلت حرائق خلفت سحبا ودخانا كثيفا غطى المنطقة، وتوقع جهاز الإطفاء في كاليفورنيا مزيدا من البرق، متابعا "على الجميع التأهب ووضع خطة إجلاء".


من جانبها، قالت خدمة الأرصاد الجوية إنه "في ظل الجفاف الشديد بإمكان العواصف الرعدية إشعال مزيد من حرائق الغابات نهاية الأسبوع الجاري".


وأقرت السلطات في كاليفورنيا بأن عدد الأفراد لم يكن كافيا في البداية لمكافحة هذا العدد الكبير من الحرائق الواسعة النطاق، لكن رجال الإطفاء تلقوا في وقت سابق تعزيزات شملت أفرادا ومعدات من ولايات أمريكية عدة.

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