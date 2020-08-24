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أخبار العالم

إسرائيل تعثر على كنز من الذهب يعود لفترة العصر العباسي.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن فريق حفريات إسرائيلي عثر على كنز من العملات الذهبية عيار 24 يعود لفترة العصر العباسي.

وأوضحت الصحيفة، أن الفريق عثر على جرة فخارية بها 425 عملة ذهبية عيار 24 مدفونة في الأرض، وقال أحد أعضاء الفريق إن العملات الذهبية سليمة وكأنها تم دفنها بالأمس.

وبحسب الصحيفة، فإنه على ما يبدو، قام أحد الأشخاص بدفن هذه الأموال، وكان يخطط للعودة إليها وأخذها مرة أخرى، لكن يبدو أن الظروف لم تمهله للعودة وأخذ ثروته.

وأشار خبير في العملات القديمة، بحسب الصحيفة، إلى أن المبلغ المذكور كان يكفي لشراء منزل فاخر في منطقة الفسطاط الفاخرة إبان عصر العباسيين.

وقدر الخبراء الإسرائيليون، عمر هذا الكنز بأنه يعود إلى ما قبل نحو 1100 عام.

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