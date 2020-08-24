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أخبار العالم

بيلاروسيا تعلن عن محاولة اختراق لمجالها الجوي.. ومكالمة رابعة بين بوتين ولوكاشينكو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:32 م
مظاهرات في بيلاروسيا
مظاهرات في بيلاروسيا
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محمد علي
اعتبرت السلطات في بيلاروسيا مجموعة من البالونات عبارة عن تهديد لها، في الوقت الذي أجرى فيه الرئيس البيلاروسي رابع اتصال له بالرئيس الروسي، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.
 
وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، إنه جرت محاولة لحلف الناتو لإنتهاك مجال بيلاروسيا الجوي بواسطة البالونات الدعائية المضادة للسلطات.

ذكرت الوزارة: " أوقف سلاح الجو البيلاروسي المناوب ووحدات الدفاع الجوي استفزازًا في منطقة فولكوفشينا في بمقاطعة أوشمياني، حيث تم من المنطقة المجاورة إطلاق مسبار مكون من ثمانية بالونات تحمل رموزا مناهضة للدولة البيلوروسية".

وأكدت أن المسبار المكون من ثمانية بالونات عليها رموز مناهضة لبيلاروس انطلق من دولة مجاورة.

وأوضحت أنه بفضل مهارات أطقم طائرات الهليكوبتر Mi-24 التابعة لقوات الدفاع الجوي البيلاروسية، تم إيقاف طيران البالونات، دون استخدام الأسلحة.

وتم الكشف عن أن المسبار انطلق من ليتوانيا المجاورة. ووصفت  وزارة الدفاع الحادث بأنه استفزاز، وأعلنت أنها أعدت المواد ذات الصلة وأرسلتها إلى وزارة خارجية بيلاروس لإعداد مذكرة احتجاج للجانب الليتواني.

ولجأت المرشحة الرئاسية المعارضة في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، إلى ليتوانيا بعد الفوز الساحق الذي حققه عليها رئيس بيلاروس الحالي الكسندر لوكاشينكو في الانتخابات التي جرت يوم 9 أغسطس الجاري.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا عن زيادة نشاط الطائرات الأجنبية التابعة للناتو بالقرب من حدود البلاد. 

وردا على ذلك ، حذر الرئيس لوكاشنكو من إن بلاده سترد على منتهكي حدود الدولة دون سابق إنذار.

ويوم 16 أغسطس الجاري، أفادت الأنباء بإجراء وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية البيلاروسية تدريبات بالقرب من الحدود مع ليتوانيا.

وفي 15 أغسطس، أعرب رئيس جمهورية بيلاروسيا لوكاشينكو عن قلقه بشأن التدريبات التي تقوم بها قوات حلف الناتو في بولندا وليتوانيا المجاورتين لبلاده.


وبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، تطورات الأزمة المستمرة في بيلاروسيا.


وقال الكرملين، في بيان، إن الجانبين واصلا في المكالمة مناقشة الأوضاع في بيلاروسيا حيث أبلغ لوكاشينكو بوتين "بالإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف تهدئة الأوضاع في البلاد".

وأضاف الكرملين أن الجانبين تطرقا كذلك إلى قضايا التعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهذا الاتصال هو الرابع بين بوتين ولوكاشينكو منذ بدء الأزمة في بيلاروسيا. 

وتشهد بيلاروس احتجاجات واسعة، يرافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على خلفية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس والتي أفرزت فوز لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصدت المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين الآخرين، حوالي 10% من الأصوات.

أخيرًا، يواصل الروبل البيلاروسي تسجيل الخسائر إذ انخفض اليوم إلى مستوى قياسي مقابل اليورو، مع استمرار الاحتجاجات ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وهبط الروبل البيلاروسي بنسبة 1% أمام اليورو خلال تعاملات اليوم، فيما هبط بنحو 2% أمام الدولار.

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