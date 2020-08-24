الرقابة الإدارية تلقي القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية لاتهامه بالرشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء؛ حال تقاضيهما مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة، من مالكة إحدى المباني الذي تقرر إزالتها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحي منشية ناصر، وذلك مقابل قيام المتهم بإدراج اسمها ضمن كشوف حصر التسكين للمقرر لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة.





وكشفت تحريات الهيئة، عن أن المتهم يستغل سابقة عمله مديرا سابقا لتسكين حي منشية ناصر، ويستعين ببعض معارفه من العاملين بنطاق الحي للإيقاع بضحاياه الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.





كما واصلت الهيئة، جهودها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بكل من محافظات الإسكندرية، ومطروح، والغربية، وذلك بالمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية والطبية.





وأسفرت الحملات عن ضبط ١٩٠٢ صنف من المواد الغذائية والتموينية منتهية الصلاحية، وحوالي ٢,١ طن لحوم طازجة ودواجن مذبوحة بمحال الجزارة وبمجازر غير مرخصة، وحوالي نصف طن من مجمدات الاسماك مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.





وتم تحرير ٧٣٣ محضرا للمخابز التي تنتُج الخُبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، و١٦ محضرا لمستودعات توزيع البوتاجاز لقيامها ببيع الأسطوانات بأسعار زيادة عن القيمة المقررة وعدم الالتزام بمزاولة النشاط في المواعيد الرسمية، إضافةً إلى ضبط ٧٤ عبوة مبيد زراعي منتهي الصلاحية، كما تم ضبط ٢٥٥٠ أمبول مخدر غير مصرح بالاتجار فيه وحوالي ١١٠٠ عبوة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستخدام ببعض الصيدليات.





واُتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتم تحرير ١٤١٩ محضر مخالفة متنوع، وإحالة جميع المخالفات ومرتكبيها للنيابات العامة المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.