عناد الخواجة.. فايلر يستبعد صالح جمعة من مباراة الأهلى مع الجونة

قال محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten ان فايلر استقر على استبعاد صالح جمعه من مباراة الجونة المقرر اقامتها يوم الاربعاء القادم.





وتابع ان على الرغم من مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعيه خلال الايام الماضيه الإ ان المدرب مُصر على عدم تواجد اللاعب في مباراة الجونة بالدوري.





ويواجه الاهلي نظيره الجونة يوم الاربعاء القادم ، علي ملعب استاد القاهرة فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.







