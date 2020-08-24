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رياضة

عناد الخواجة.. فايلر يستبعد صالح جمعة من مباراة الأهلى مع الجونة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:48 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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حسن العمدة
قال محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten ان فايلر استقر على استبعاد صالح جمعه من مباراة الجونة المقرر اقامتها يوم الاربعاء القادم. 

وتابع ان على الرغم من مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعيه خلال الايام الماضيه الإ ان المدرب مُصر على عدم تواجد اللاعب في مباراة الجونة بالدوري.

ويواجه الاهلي نظيره الجونة يوم الاربعاء القادم ، علي ملعب استاد القاهرة فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


وفاز الزمالك علي الأهلي 3-1 ، فى الجولة الـ21 عن طريق احمد سيد زيزو ، مصطفي محمد ، أسامه فيصل ، بينما سجل للاهلي ياسر إبراهيم .
وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 56 في المركز الأول بجدول الدوري بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة 42 في المركز الثاني بجدول المسابقة المحلية وسيتم خصم ثلاثة نقاط من رصيد الفارس الأبيض بنهاية الدوري كعقوبة لانسحابه من مباراة القمة في الدور الأول

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