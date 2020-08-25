طريقة عمل تورتة الفواكه والكريمة.. فيديو

تقدم الشيف غادة التلى طريقة عمل تورتة الفواكة بالكريمة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى و موفر.
مقادير تورتة الفواكه والكريمة
5 بيض
1 كوب دقيق
1 كوب سكر فانيليا
ربع كوب زيت كريمة مخفوقة
2 علبة كمبوت فواكه مع العصير
فستق مجروش
طريقة تحضير تورتة الفواكه والكريمة
* لعمل الكيك: يخفق السكر مع البيض جيدا حتى يصبح خليط أبيض هش
* يضاف الزيت والفانيليا ويخفق جيدا
* يضاف الدقيق ويقلب باستخدام ملعقة من أسفل لأعلى حتى يختلط تماما
* يصب في قالب كيك مبطن بورق زبدة
* يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 مدة 55 دقيقة
* تخرج من الفرن وتترك لتبرد
* تقطع الكيكة من المنتصف نصفين
* يسقى الطبق السفلي بعصير كمبوت الفواكه تم توضع عليها كريمة مخفوقة والفواكه المشكلة وطبقة أخرى من الكريمة المخفوقة ثم الجزء العلوي من الكيك
* يسقى بالعصير ويغطى بالكريمة المخفوقة وقطع الفواكه
* ويزين برشة فستق مجروش
* تقدم باردة