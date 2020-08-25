طريقة عمل تورتة الفواكه والكريمة.. فيديو

تقدم الشيف غادة التلى طريقة عمل تورتة الفواكة بالكريمة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى و موفر.

مقادير تورتة الفواكه والكريمة

5 بيض

1 كوب دقيق

1 كوب سكر فانيليا

ربع كوب زيت كريمة مخفوقة

2 علبة كمبوت فواكه مع العصير

فستق مجروش

طريقة تحضير تورتة الفواكه والكريمة

* لعمل الكيك: يخفق السكر مع البيض جيدا حتى يصبح خليط أبيض هش

* يضاف الزيت والفانيليا ويخفق جيدا

* يضاف الدقيق ويقلب باستخدام ملعقة من أسفل لأعلى حتى يختلط تماما

* يصب في قالب كيك مبطن بورق زبدة

* يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 مدة 55 دقيقة

* تخرج من الفرن وتترك لتبرد

* تقطع الكيكة من المنتصف نصفين

* يسقى الطبق السفلي بعصير كمبوت الفواكه تم توضع عليها كريمة مخفوقة والفواكه المشكلة وطبقة أخرى من الكريمة المخفوقة ثم الجزء العلوي من الكيك

* يسقى بالعصير ويغطى بالكريمة المخفوقة وقطع الفواكه

* ويزين برشة فستق مجروش

* تقدم باردة

