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سيارات

3 طرق للتخلص من الحشرات اللاصقة على الزجاج الأمامي للسيارة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:01 ص
3 طرق للتخلص من الحشرات
3 طرق للتخلص من الحشرات اللاصقة على الزجاج الأمامي
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منة الله عبد الحميد
يعاني البعض من وجود حشرات لاصقة على الزجاج الأمامي بصورة كبيرة خصوصًا لو كان على طريق سفر وقطع بالسيارة مسافات طويلة، وتعيق الرؤية بشكل واضح، فضلًا عن عدم كشف الطريق. 

فالحشرات مثل الناموس وغيرها تلصق على الزجاج الأمامي وتسبب إزعاج لقائد السيارة، بصورة كبيرة للغاية وتفقده القدرة على التركيز وإصابته بالتشتيت.

ولذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز الطرق السريعة للتخلص من الحشرات اللاصقة على الزجاج الأمامي. 

1- قم بغسيل الزجاج الأمامي للسيارة بالماء والصابون، بطريقة دائرية عدة مرات وكرر هذه العملية عدة مرات لمحاولة التخلص من الحشرات.
 
2- جفف الزجاج جيدًا، واستعين بمنظف الزجاج لتلميعه مرة أخرى مع الماء لمحاولة التخلص من الحشرات مرة أخرى حتى يصبح الزجاج نظيفًا. 

3- لا تستخدم إسفنجة خشنة أو بطانة من الصوف الصلب لإزالة الحشرات من الزجاج الأمامي لتجنب خدشهأو تجريحه.
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