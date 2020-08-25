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أخبار العالم

تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.. صور

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، عن تشكيل حكومته الجديدة، وذلك في مؤتمر صحفي بقصر الضيافة بالقصبة التونسية. 

وجاء تشكيل الحكومة التونسية الجديد، مكونا من 28 عضوا ما بين وزير ووزير دولة، من بينهم 7 سيدات. 

واختار المشيشي، إبراهيم البرتاجي، كوزير للدفاع، وتوفيق شرف الدين كوزير للداخلية، ومحمد بوستة وزيرا للعدل. 

كما جاء في التشكيل اختيار عثمان الجرندي وزيرا للخارجية، وعلي الكعلي وزير الاقتصاد وفوزي مهدي وزير للصحة. 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد تلقى تشكيل الحكومة الجديدة من رئيسها هشام المشيشي في وقت متأخر من الإثنين. 
تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.. صور
تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.. صور
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