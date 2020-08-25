رئيس الوزراء الجزائري: الثقافة جزء في مسار الإصلاح الاقتصادي وأحد مصادر الثروة

أكد عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، أن الثقافة جزء لا يتجزأ في مسار الإصلاح الاقتصادي ومصدر من مصادر الثروة.





وقال جراد في كلمته خلال حفل اختتام فعاليات أيام "التراث اللامادي الجزائري" مساء الاثنين، في قصر الثقافة "مفدى زكريا" بالجزائر العاصمة، إن "الثقافة جزء لا يتجزأ في مسار الاصلاح الاقتصادي مثلها مثل كافة القطاعات الحساسة ومصدر مهم من مصادر الثروة خاصة وأن الجزائر لديها إمكانات هائلة في هذا المجال".





وأكد ضرورة الاستفادة من كنوز الفن و التراث والأماكن والمنتجات الثقافية والعمل على على تحويله الى قطاع منتج و مساهم في مسار الانعاش الاقتصادي، بالاعتماد على خبرة وطموح الفنانين والمثقفين وأصحاب المشاريع الثقافية كشركاء فاعلين.





وقال إن "توجهنا الثقافي يأخذ بعين الاعتبار أهل الثقافة ومن أجل هذا سندافع بكل ما أتيح لدينا ليكون للمثقف المكانة المرموقة والبارزة في مجال صناعة التغيير المنشود وفي إرساء معالم الثقافة الجزائرية والاصيلة في اقرب وقت مواصلة لخيار الرئيس عبد المجيد تبون في انتقاء نموذج ثقافي اصيل وحقيقي".





وأضاف" وللتأكيد على التقدير الواجب نحو كبار ورموز الفن و الثقافة الذين صنعوا و مازالوا يصنعون تميز و تنوع الجزائر الثقافي، سيتم مواصلة تكريم و بدون انقطاع أهل الثقافة و الاحتفاء بأعمالهم و الارتقاء بإبداعاتهم".





ودعا الفنانين والمثقفين الجزائريين الى نقل صورة الجمال و الابداع الجزائري وترويج الاعمال الفنية الجزائرية من اجل تحقيق الاشعار الثقافي للجزائر عبر مختلف ربوع العالم.