أحمد السبكي يحتفل بتخطي إيرادات فيلم توأم روحي الـ 2 مليون جنيه

احتفل المخرج احمد السبكي بتخطي إيرادات فيلم توأم روحي، الـ 2 مليون جنيه، بعد 5 ايام من طرحه في السينمات.





ونشر احمد السبكي صورة تتضمن إيرادات الفيلم وعلق عليها قائلا "والحمد لله لسة مستمرين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلد عشان دة دورنا كلنا نقف جنب صناعة السينما وبلدنا و استمرار عجلة الانتاج " وربنا كريم ".





فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم







