أحمد السبكي يحتفل بتخطي إيرادات فيلم توأم روحي الـ 2 مليون جنيه

والحمد لله لسة مستمرين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلد عشان دة دورنا كلنا نقف جنب صناعة السينما وبلدنا و استمرار عجلة الانتاج " وربنا كريم 💪😍