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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعزز إجراءاتها لمكافحة المعلومات المضللة عن فيروس كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:39 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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على صالح
تعمل لجنة الاتصالات في كوريا الجنوبية على تعزيز إجراءات مكافحة المعلومات المضللة حول موضوع عدوى فيروس كورونا، واصفة مثل هذه المعلومات المضللة بأنها جريمة ضد المجتمع.

وقالت المفوضية في بيان اليوم الثلاثاء "نعتزم اتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بمثل هذه المنشورات، على وجه الخصوص، لحذف هذه المعلومات ومنعها على الفور".


وتدعو اللجنة الأشخاص الذين صادفوا معلومات كاذبة تتعلق بفيروس كورونا إلى الاتصال بالشرطة.

ووفقًا للتشريعات الحالية في كوريا الجنوبية، يمكن مقاضاة الأشخاص الذين ينشرون أخبارًا كاذبة حول كوفيد 19 بسبب انتهاك النظام العام، وكذلك انتهاكات العمل.

وبلغ عدد وفيات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية 309، وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وقد تجاوز العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 17600 حالة، أما عدد الأفراد الذين تم شفاؤهم في كوريا الجنوبية يبلغ 14200.

وفي الأسبوعين الماضيين، نمت الزيادة اليومية في حالات الإصابة بالفيروس المستجد في كوريا الجنوبية بشكل متناسب من 56 حالة إلى 332 حالة، لتصل إلى 397 حالة يوم الأحد. 

وكانت آخر مرة تم الإبلاغ فيها عن زيادة يومية أكبر في 7 مارس، عندما تم تأكيد 483 حالة جديدة في كوريا الجنوبية على مدار 24 ساعة.
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