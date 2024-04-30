عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إخطار جديد من المحكمة الرياضية الدولية لـ الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تلقي النادي إخطار رسمي من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بمد أجل الحكم في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق حتى  يوم 31 يوليو المقبل.

وكان باتشيكو تقدم من قبل بشكوى ضد الزمالك أمام  الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع النادي.

وبعدها أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" قراراً بإلزام الزمالك بسداد مبلغ  450 ألف يور لصالح المدرب البرتغالي، وهو ما اعترض عليه باتشيكو وتقدم باستئناف للمحكمة الرياضية على الحكم الصادر.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإنهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق عن 5 ملايين دولار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

انخفاض 40%.. اعرف أسعار البيض والدواجن اليوم بعد المبادرة الحكومية

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرار عاجل بشأن طلب رد المحكمة المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

النصب والترامادول.. طليقة قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا: وزع الذهب علينا

هيئة الاستعلامات تطالب بلومبرج بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي

بعد عودتها.. هيونداي توسان 2024 تباع بهذه الأسعار

محمد عمارة : لابد من عودة مروان عطية وإمام عاشور لتشكيل الأهلى

206 فرصة عمل| مترو الأنفاق تعلن عن وظائف جديدة بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.. الشروط وكيفية التقديم

وزير إسرائيلي متطرف: نتنياهو وعد بعدم الموافقة على صفقة الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الإحتياط

حيل تساعدك على تجنب الوقوع في خيبة الأمل

لاعب يخفف صداع كولر.. الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الإسماعيلي وتجدد إصابة الشناوي

بأسرار وإضافات المحلات.. اعرفي طريقة عمل التومية على أصولها

فيديو

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

اﻟﻤﺰﻳﺪ