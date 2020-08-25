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محافظات

لفرض هيبة الدولة.. نائب محافظ مطروح تقود حملة على المباني المخالفة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
قادت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، حملة مكبرة للمرور على عدد من المباني المخالفة بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وممثلي الشعبة الهندسية والمرافق ومجلس مدينة مرسى مطروح وجميع الأجهزة المعنية.


وبحسب بيان اليوم، الثلاثاء، جرى حصر جميع المخالفات وحث أصحابها على سرعة التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم خلال المدة المحددة التي ستنتهي ١٥ سبتمبر القادم لمن تقدموا بطلبات قبل ١٤ يوليو الماضي وحتى ٣٠ سبتمبر المقبل لطلبات التصالح الجديدة.




وقالت نائب المحافظ إن أجهزة المحافظة ستتعامل بكل حزم مع جميع التعديات على أملاك الدولة للحفاظ عليها، ولا تهاون مع المعتدين لاسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة، مع تطبيق القانون على الجميع، دون أي استثناءات.


وأوضحت أن الدولة فتحت بابا للتصالح مع أصحاب المخالفات في البناء وإعطاء مهلة لتوفيق أوضاعهم وسداد جدية تصالح بنسبة ٢٥٪ وتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الجادين لتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة، مناشدة المواطنين سرعة التقدم لتلاشى أعمال الإزالة للمباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها بعد انتهاء المهلة المحددة.


وأكدت أن توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه يتم وضع ملف مخالفات البناء بالمحافظة ضمن أولويات المرحلة الحالية، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتحقيق الانضباط بمنظومة البناء وأسترداد حق الدولة. 
لفرض هيبة الدولة.. نائب محافظ مطروح تقود حملة على المباني المخالفة
لفرض هيبة الدولة.. نائب محافظ مطروح تقود حملة على المباني المخالفة
لفرض هيبة الدولة.. نائب محافظ مطروح تقود حملة على المباني المخالفة
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