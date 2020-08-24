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محافظات

بدء أعمال تطوير مزلقان الضبعة بمساحة ٥٥٠ م2

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:04 م
اللواء اشرف ابراهيم
اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح
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ايمن محمود
أكد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح بدء إجراءات أعمال تطوير مزلقان الضبعة بمساحة ٥٥٠ م٢  تيسيرا على المواطنين  واستجابة لمطالبهم.

وأضاف خلال اجتماع تنسيقى بحضور اللواء هانى يوسف رئيس مجلس مدينة الضبعة والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق والمهندس خالد أحمد زايد مدير سكك حديد مطروح وعدد من الأجهزة المعنية وذلك لمناقشة إجراءات  البدء فى أعمال تطوير مزلقان الضبعة.


وأشار السكرتير العام إلى أنه تم دراسة تحويل حركة مرور السيارات أثناء عملية التطوير لتيسير حركة السير مع وضع العلامات الإرشادية أثناء العمل.

ووجه بضرورة  الالتزام بالتوقيتات المحددة وسرعة نهو الأعمال  لعودة حركة السير إلى طبيعتها خلال أيام  بناءا على توجيهات محافظ مطروح  للتيسير على المواطنين.

وأوضح أنه سيتم البدء فى أعمال التطوير خلال الأيام المقبلة مع العمل على سرعة نهو الأعمال.
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