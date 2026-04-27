القبض على 8 أشخاص هددوا شخص بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 16من شهر إبريل الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية بين طرف أول: (بائع)، طرف ثان: (8 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات حول الجيرة بين الأول وأحد الأشخاص من الطرف الثانى قاموا على إثرها بتبادل التعدى على بعضهما بالسب والتلويح بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية لترهيب الأول .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (سلاح أبيض "سكين" – 3 عصى خشبية "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .