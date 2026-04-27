حبس المتهم بتحطيم سيارة وسرقة محتوياتها بفيصل

قررت النيابة العامة في الجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بمنطقة فيصل التابعة لدائرة قسم شرطة الأهرام.

كما كلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، واستدعاء المجني عليه لسماع أقواله تفصيليًا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بتحطيم زجاج سيارة ملاكي متوقفة وسرقة محتوياتها، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وبالفحص، تم تحديد صاحب المنشور، الذي أكد في أقواله أنه فوجئ بتهشم الزجاج الخلفي لسيارته أثناء توقفها أسفل منزله، واكتشف سرقة عدد من المقتنيات من داخلها، على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي، حيث أسفرت التحريات باستخدام التقنيات الحديثة عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو المتداول، مشيرًا إلى تنفيذه الجريمة بغرض السرقة، وبإرشاد المتهم، نجحت القوات في ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى مالك السيارة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قراراتها السابقة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.