الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهم بتحطيم سيارة وسرقة محتوياتها بفيصل

المتهم
المتهم
ندى سويفى

قررت النيابة العامة في الجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بمنطقة فيصل التابعة لدائرة قسم شرطة الأهرام.

 كما كلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، واستدعاء المجني عليه لسماع أقواله تفصيليًا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بتحطيم زجاج سيارة ملاكي متوقفة وسرقة محتوياتها، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وبالفحص، تم تحديد صاحب المنشور، الذي أكد في أقواله أنه فوجئ بتهشم الزجاج الخلفي لسيارته أثناء توقفها أسفل منزله، واكتشف سرقة عدد من المقتنيات من داخلها، على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي، حيث أسفرت التحريات باستخدام التقنيات الحديثة عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو المتداول، مشيرًا إلى تنفيذه الجريمة بغرض السرقة، وبإرشاد المتهم، نجحت القوات في ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى مالك السيارة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قراراتها السابقة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات.. عيار 21 بـ504 دراهم

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ينعي والد رئيس مجلس الوزراء

أذكار الصباح الواردة عن النبي

أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها الآن

هل تنظيم الأسرة يعد هروبا من قضاء الله؟.. الإفتاء توضح

هل تنظيم الأسرة يعد هروبا من قضاء الله؟.. الإفتاء توضح

بالصور

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد