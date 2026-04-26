القبض على المتهم بسرقة متعلقات من داخل سيارة في فيصل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بتحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض محتوياتها حال توقفها أسفل منزله بمنطقة فيصل بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وبسؤاله أقر بأنه حال توقف سيارته "الملاكى" أسفل العقار محل سكنه إكتشف كسر الزجاج الخلفى للسيارة وسرقة بعض محتوياتها.



تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.