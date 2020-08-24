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تعليم

محافظ مطروح يتابع رفع كفاءة المدارس المجتمعية بمركز براني

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:46 م
كفاءة المدارس المجتمعية
كفاءة المدارس المجتمعية بمركز براني
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ايمن محمود

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتحديد  برنامج زمني من مؤسسة مصر الخير لإنهاء  انشاء عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد .

واضاف خلال اجتماع محافظ مطروح وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام و حامد رمضان مدير إدارة المشاركة المجتمعية وعباس شوشان مدير إدارة التعليم المجتمعي على ضرورة متابعة أسبوعية من قبل لجنة المديرية بالتنسيق مع مصر الخير  و رفع تقرير بما تم إنجازه من أعمال أسبوعيا.

واشار الى  أهمية  دور المشاركة المجتمعية في الأخذ بيد التعليم نحو غد أفضل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال الوطنيين مثمنا دور مؤسسة مصر الخير في إنشاء ٩٥ مدرسة  علي مستوي المحافظة.

كما أكد على دعمه الكامل للمنظومة التعليمية والتعليم المجتمعي بشكل خاص نظرا لما يقوم به من دور هام في الحد من التسرب التعليمي والقضاء علي الأمية وزيادة نسب الاتاحة وفقا لخطة الدولة .

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