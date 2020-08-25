خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 3090 سائق نقل جماعى لعدم ارتدائهم الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.









وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3090 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.











