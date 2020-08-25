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حوادث

خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 3090 سائق نقل جماعى لعدم ارتدائهم الكمامات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:09 م
حملات على السائقين
حملات على السائقين
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3090 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.




وتواصل أجهزة الوزارة تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
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