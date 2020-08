بكلمات مؤثرة.. محمد حماقي ينعى مدير أعمال نيكول سابا

View this post on Instagram

لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر وفاتك يا وائل خبر صادم بالنسبالنا كلنا.. كنت صديق وفي ومخلص، وكمان كنت مجتهد وشاطر في شغلك، ومن حسن حظي إننا اشتغلنا مع بعض في فترة مهمة من مشواري.. مشيت وسبتلنا سيرتك الطيبة اللي هتفضل عايشة سنين وسنين.. بعزي أسرتك وبعزي نفسي وبعزي كل المقربين منك، ربنا يصبرنا جميعًا على فراقك #وائل_المصري