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فن

بكلمات مؤثرة.. محمد حماقي ينعى مدير أعمال نيكول سابا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:47 م
محمد حماقي و وائل
محمد حماقي و وائل المصري
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محمد بدران

نعى الفنان محمد حماقي، وائل المصري مدير أعمال الفنانة نيكول سابا ،ونشر صورته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.


وكتب محمد حماقي معلقًا :" لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر وفاتك يا وائل خبر صادم بالنسبالنا كلنا.. كنت صديق وفي ومخلص، وكمان كنت مجتهد وشاطر في شغلك، ومن حسن حظي إننا اشتغلنا مع بعض في فترة مهمة من مشواري.


وتابع "مشيت وسبتلنا سيرتك الطيبة اللي هتفضل عايشة سنين وسنين.. بعزي أسرتك وبعزي نفسي وبعزي كل المقربين منك، ربنا يصبرنا جميعًا على فراقك #وائل_المصري.


وكان قد توفي ظهر اليوم وائل المصري مدير أعمال الفنانة نيكول سابا، حيث نقل الخبر الصحفي هاني عزب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب الوفاة.


وكان المصري قد تولى إدارة أعمال الفنانة نيكول سابا لسنوات طويلة وكانت له علاقات قوية مع عدد من الفنانين إضافة إلى قيامه بتنظيم حفلات وإدارة أعمال الفنانة في مصر.



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