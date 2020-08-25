بكلمات مؤثرة.. محمد حماقي ينعى مدير أعمال نيكول سابا

نعى الفنان محمد حماقي، وائل المصري مدير أعمال الفنانة نيكول سابا ،ونشر صورته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وكتب محمد حماقي معلقًا :" لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر وفاتك يا وائل خبر صادم بالنسبالنا كلنا.. كنت صديق وفي ومخلص، وكمان كنت مجتهد وشاطر في شغلك، ومن حسن حظي إننا اشتغلنا مع بعض في فترة مهمة من مشواري.







وتابع "مشيت وسبتلنا سيرتك الطيبة اللي هتفضل عايشة سنين وسنين.. بعزي أسرتك وبعزي نفسي وبعزي كل المقربين منك، ربنا يصبرنا جميعًا على فراقك #وائل_المصري.





