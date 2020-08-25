لاند روفر ديفيندر الجديدة تتألق في كواليس فيلم جيمس بوند .. فيديو

نشرت لاند روفر مقطع فيديو ترويجي لسيارتها الجديدة لاند روفر ديفيندر 2020 التى انطلقت منذ فترة ، من خلال مشاركتها في عدد من المشاهد فى أحدث جزء من سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة No Time To Die .

ويظهر خلال مقطع الفيديو الترويجي للسيارة لاند روفر ديفيندر 2020 وهى تطير فى الجو وتسير فى المستنقعات والطرق الوعرة ، لتؤكد بذلك على قوة سياراتها الاحدث فى هذا القطاع ، بالاضافة الى السير بسرعات قصوى في المستنقعات والأنهار .

وصرح لي موريسون، منسق المشاهد الخطرة فى فيلم No Time To Die "دفعنا سيارة ديفندر إلى يتجاوز حدود الممكن كي نخلق أكبر قدر من الإثارة، و لنمنح المعجبين فكرة عن مدى صعوبة إنتاج مشاهد المطاردة الرائعة التي تنتظركم في فيلم ‘لا وقت للموت‘".

وقال مدير خط سيارات لاند روفر ديفيندر نيك كولينز : "قمنا بتطوير مستوى اختبار جديد لسيارة ديفيندر، وهو الأكثر صعوبة بين ما واجهناه على الإطلاق وفريد من نوعه لهذه السيارة. تقاس القوة والمتانة الفيزيائية عبر عدد من الاختبارات المختلفة، بما في ذلك اختبار قفزة الجسر التي منحتنا الثقة اللازمة لتوفير ما يحتاجه فريق المشاهد الخطرة لإنتاج فيلم ‘لا وقت للموت‘، كل ذلك بدون تعديلات على بينة الهيكل باستثناء إضافة قفص الأمان".

بينما علقت جيسيكا هاوكينز سائقة السيارة المحترفة فى الفيلم قائلة : "لا يوجد ما يجلب السعادة بقدر أن أكون سائقة المشاهد الخطرة في فيلم جيمس بوند، إنه شرف كبير لي أن أشارك في هذا الفيلم الرائع على متن سيارة ديفندر الجديدة".