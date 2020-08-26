بعد الانتهاء من سوق التونسى .. برلماني يكشف مزايا تطوير المناطق العشوائية

أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة فى المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة القاهرة، والتى أبرزها تطوير أراضي المناطق العشوائية وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بها.

وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن وجود مجمع للأسواق العشوائية يساهم فى القضاء على الإشغالات ويخلق نوع من التنظيم الأسواق وزيادة المنافسة التى تساهم فى تقليل أسعار السلع والمنتجات التى يتم بيعها فى هذه الأسواق وتوفير فرص عمل جديدة.

يأتى ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.





وتطرق اللواء خالد عبد العال إلى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة القاهرة وهي: سوق التونسي الحضاري، وسوق 15 مايو، ونقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، وإنشاء مجزر نصف الآلي بمدينة 15 مايو.





وفيما يتعلق بمشروع سوق التونسي الحضاري، الذي تبلغ تكلفته 293 مليون جنيه، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من المشروع الأصلي بنسبة 99%، كما تم الانتهاء من أعمال شبكات المرافق بالموقع العام من صرف صحي ومياه وكهرباء، وأنه تم الانتهاء من الإعمال الإنشائية لخمسة مبان، والأعمال الإنشائية للسور، فضلا عن الانتهاء من أعمال التشطيبات للمباني الخمسة والسور.





وأضاف أنه جارى العمل على مشروع سوق 15 مايو الذي يقام على مساحة 15 فدانا بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه، ويضم 1060 محلا تجاريا، وجمالون بمسطح 5400 م2، ومبنى الإدارة والسوق، وعدد من المباني الخدمية ومواقف الانتظار، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة طرح الوحدات التجارية بسوق 15 مايو والعمل على استغلاله.





وأشار اللواء خالد عبد العال إلى موقف تنفيذ مشروع نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، بتكلفة 100 مليون جنيه والذي يتضمن إقامة 300 وحدة بمسطحات تبدأ من 10م2 حتى 150م2، وشبكة المرافق، وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على سرعة نقل المغالق الموجودة بمنطقة الموسكي إلى المشروع الجديد الذي يتمتع بعنصري الأمن والسلامة ولا يقع في منطقة سكنية.





وتطرق اللواء خالد عبد العال إلى مشروع إنشاء المجزر نصف الآلي بتكلفة 110 ملايين جنيه، موضحا أنه تم إنشاء محطة معالجة وخط طرد، كما تم تجهيز المجزر من خلال فرش العنابر داخليا، وجار التشغيل التجريبي له بمعرفة الطب البيطري، وكلف مدبولي بالعمل على سرعة تشغيل المجزر، مع ضرورة الحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها به.





كما استعرض محافظ القاهرة موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حيث أشار إلى أن المحافظة استقبلت حتى الان 10530 طلب تصالح، فيما بلغت جملة العوائد من رسوم الجدية ومقابل التصالح 295.856 مليون جنيه، فيما بلغ عدد الطلبات التي تقدمت للتقنين 1834 طلبا.