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بين الناس

أحمد يناشد التضامن بإدراجه ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أحمد محمد حسن، المقيم بحى المعادى، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الموافقة على تضمينه ضمن المقبولين والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة نظرا لعدم قدرته على الكسب لأسباب صحية.
 
وقال  فى رسالته: "أنا رب أسرة مكونة من ثمانى أفراد كنت أعمل حارس عقار أجريت مؤخرًا ثلاث عمليات جراحية بالعمود الفقرى أثرت على حياتى وعملى وأصبحت غير قادر على الكسب".
 
للتواصل مع القارئ 01279561270
 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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