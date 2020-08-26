ما هي فوائد استشارات الزواج عبر الإنترنت؟

الاستشارة الزوجية هي شكل من أشكال العلاج النفسي.







وتركز الاستشارات الزوجية على استكشاف وحل النزاعات التي تؤثر سلبًا على العلاقة.





كشف موقع mediacl news today، في هذا المقال عن الإرشاد الزواجي، بما في ذلك الأنواع المختلفة والتكلفة، وكيف يمكن أن تساعد الاستشارات الزوجية الأزواج وما يجب مراعاته عند اختيار الخدمة.





ما هي استشارات الزواج؟

قد تساعد استشارات الزواج عبر الإنترنت في تحسين مشكلات الثقة في العلاقة.





الاستشارة الزوجية هي نوع من العلاج النفسي الذي يساعد الناس على التغلب على المشكلات أو السلوكيات التي قد تعرض علاقتهم للخطر.





قد يرغب الأزواج في محاولة الاستشارة الزوجية للمساعدة في ما يلي:

قضايا الثقة

خيانة

تواصل ضعيف

عدم القدرة على حل الصراع

العقم

القضايا الجنسية

إدمان

المشاكل الفردية التي قد تضر بالعلاقة





كيف يمكن أن تساعد استشارات الزواج عبر الإنترنت؟

تهدف استشارات الزواج عبر الإنترنت إلى معالجة نفس المشكلات مثل استشارات الزواج الشخصية، الفرق هو أن المعالج يقدم الجلسة عبر الإنترنت وليس وجهًا لوجه.





يمكن للمعالج عبر الإنترنت مراقبة التفاعلات بين الأزواج وتقديم المشورة والأدوات لمساعدة الأزواج في حل الخلافات.





كما هو الحال مع استشارات الزواج التقليدية، هناك بعض القضايا والمواقف التي لا يمكن أن تساعد فيها استشارات الزواج عبر الإنترنت.





على سبيل المثال، لن تساعد الاستشارة الزوجية الأشخاص الذين هم في علاقة مؤذية جسديًا، وفقًا لمكتب صحة المرأة، إذا كان الشخص في مثل هذه العلاقة، فيجب أن يثق في أحد الأشخاص التاليين:

أحد أفراد الأسرة أو صديق

طبيب أو ممرضة

مدرس أو مستشار أو مدير يعمل في مدرسة طفلهم

شخص يعمل في قسم الموارد البشرية في مكان عمله.







وحققت دراسة 2020 التوقعات والخبرات من 15 زوجا تلقوا المشورة عبر الإنترنت من خلال برنامج التداول عن طريق الفيديو، على الرغم من أن الأزواج أعربوا في البداية عن قلقهم بشأن تلقي العلاج عبر الإنترنت، إلا أن الغالبية وجدوا التجربة إيجابية ومفيدة.





أفاد بعض الأزواج بأن المسافة الجسدية بينهم وبين المعالج جعلتهم يشعرون بمزيد من الراحة والتحكم في الأمور المتعلقة بعلاقتهم.





أنواع الإرشاد الزواجي

عند طلب الاستشارة الزوجية، سيحتاج الزوجان إلى التفكير في المكان الذي يرغبان أن تتم الاستشارة فيه، يستطيع بعض المعالجين زيارة منازل عملائهم. بدلًا من ذلك ، يمكن للأزواج حضور الاستشارة داخل مكتب أو عبر مؤتمر الفيديو.





هناك أيضًا أنواع مختلفة من استشارات الأزواج للاختيار من بينها، يستخدم كل منها نهجًا فريدًا لمعالجة مشكلات العلاقة، بعض الأمثلة تشمل ما يلي:

طريقة جوتمان

نهج جوتمان للاستشارات الزوجية ينبع من أفكار الدكتور جون جوتمان، الذي لديه 40 عامًا من الخبرة في البحث عن الأزواج.





الهدف من طريقة جوتمان هو معالجة الصراع بطريقة بناءة وتطوير التغييرات السلوكية التي تؤدي إلى التقارب والحميمية.





ودراسة 2018 تشير إلى أن طريقة جوتمان يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على العلاقات. على وجه التحديد ، قد يؤدي ذلك إلى تحسينات في المجالات التالية:

حل المشاكل

الاستقرار العاطفي

ألفة





العلاج الذي يركز على العاطفة

يشجع العلاج الذي يركز على العاطفة (EFT) الأشخاص على تطوير تقنيات صحية للتعبير عن مشاعرهم ومناقشتها، بهذه الطريقة، يساعد التحويل الإلكتروني للأزواج الأزواج في حل المشكلات، مثل ضعف التواصل والصراع.





العلاج الذي يركز على الحل

يركز العلاج الذي يركز على الحل (SFT) على الحلول بدلًا من المشكلات، في SFT يستخدم كل شخص نقاط قوته الفردية لتنفيذ تغييرات إيجابية في العلاقة.





وجدت إحدى الدراسات أن دورة قصيرة من SFT أدت إلى تحسن في الرضا الزوجي بين الرجال المسجونين وزوجاتهم.





العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

يركز العلاج السلوكي المعرفي على تحديد وتغيير أنماط التفكير السلبية التي قد تؤثر على السلوكيات.





سيستخدم المعالج الذي يمارس العلاج المعرفي السلوكي للأزواج تقنيات العلاج المعرفي السلوكي التي تساعد الأزواج:

تحديد والتعبير عن مشاعرهم

التواصل بشكل أكثر فعالية

حل الصراع

تطوير القبول والتسامح

التعبير عن المودة

علاج العلاقات

تحاول IRT تعليم الصراع كفرصة للنمو والشفاء.







ويستند إلى فرضية أن الصراع بين الشركاء يرجع إلى عوامل ظرفية بدلًا من العداء الأساسي.