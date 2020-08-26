محافظ أسيوط ورئيس الاتحاد يدشنان رياضة الميني فوتبول

دشن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وأحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول انطلاق رياضة الميني فوتبول (كرة القدم المصغرة) بمحافظة أسيوط بحضور محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والكابتن عادل أبو ضيف نائب رئيس منطقة أسيوط للميني فوتبول والكابتن فكري صالح رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد وذلك ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.





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وأعلن محافظ أسيوط دعمه لرياضة الميني فوتبول بالمحافظة حتي تصير اللعبة أحد أهم الرياضات بالمحافظة نظرًا للاهتمام الكبير من شباب المحافظة بهذه الرياضة حيث إنها تهدف إلى البحث عن المواهب الشابة وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة والبعد بشبابنا بعيدًا عن الإرهاب والمخدرات لافتًا إلى اهتمام الدولة بنشر الرياضة وتطوير ودعم مراكز الشباب بالمحافظة وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الألعاب الرياضية وصقل خبراتهم ومواهبهم والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.





ووجه رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير الشكر إلي معالي الوزير المحافظ اللواء عصام سعد علي حفاوة الاستقبال بمقر المحافظة والحوار الشيق حول اللعبة مؤكدًا أن تدشين رياضة الميني فوتبول في عهد المحافظ اللواء عصام سعد سيصبح هذا التاريخ عيدًا سنويًا من كل عام للعبة في المحافظة مشيدًا بالمجهود المبذول من محمد محمود وكيل الوزارة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والنائب محمد حمدي رئيس المنطقة وعادل أبو ضيف نائب رئيس المنطقة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة ليخرج حفل التدشين بهذة الصورة الرائعة المنظمة التي تليق باسم أسيوط وتاريخها الحافل.





كما أعلن رئيس الإتحاد عن دعمه الكامل لوجود فريق من أسيوط في الدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول ليس فقط للشباب بل أيضا للإناث قائلا " أننا اليوم جئنا لمحافظة أسيوط لنعلن ميلاد وتدشين رياضة الميني فوتبول بالمحافظة تحت رعاية الوزير المحافظ ليس فقط بل سنسعي أيضا بالإهتمام بالسياحة الرياضية بالمحافظة" لافتًا إلى نشر اللعبة بكل ربوع المحافظة من أجل توسيع قاعدة الإنتشار بالمحافظة ثم يأتي دورنا بالكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم من خلال أنشطة الاتحاد وخاصة في ظل أهمية محافظة أسيوط بالنسبة لنا ولكونها مليئة بالمواهب الشابة في كل مدنها ومراكزها ونجوعها في ظل تواجد قاعدة كبيرة من الشباب بوجود 170 مركز شباب و24 نادي وعدد من الأكاديميات معبرًا عن سعادته بتواجده في المحافظة وإدخال هذه الرياضة لأسيوط لخدمة شبابها ذكورًا وإناثًا معلنًا فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة كهيئات رياضية للانضمام للمنطقة وكذلك التجهيز لدورات الحكام والمدريبين التي ستنطلق الشهر القادم للتأكيد علي أن الهدف الأسمي هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر.





يذكر أنه تم تشكيل مجلس إدارة منطقة أسيوط ليصبح محمد حمدى رئيس المنطقة وعادل أبوضيف نائب رئيس المنطقة ومحمود عربي أمين الصندوق وأشرف عثمان المشرف العام على اللجنة الطبية وأشرف السيد حسن المشرف العام على لجنة شئون العضوية وياسر عبدالعليم المشرف العام على لجنة المسابقات وعدنان محمود المشرف العام على لجنة الحكام ومحمد السيد المشرف العام على اللجنة الإعلامية ومحمد كاشف المدير الفني للمنطقة وعزالدين محمود المدير التنفيذي للمنطقة.



