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رياضة

الدوماني: مستقبل الزمالك فى شبابه واستعانة الأهلي بمدرب تشيكى قرار سليم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:04 م
الدوماني
الدوماني
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يسرى غازى
علق عبداللطيف الدوماني نجم نادى الزمالك السابق على تجربة استعانة أندية الدورى الممتاز بالشباب فى المسابقة المحلية خاصة القلعة البيضاء.

قال عبداللطيف الدوماني فى تصريحات خاصة لصدى البلد...كلنا سعداء بالتجربة التي قام بها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وهي الدفع بالناشئين الذين نجحوا فى اثبات وجودهم بقوة.

أشار إلى أن كارتيرون يسعى إلى تجديد دماء الفريق الأبيض فى ظل مشاركة الفارس الأبيض محليا وقاريا والمنافسة الشديدة مع غريمه التقليدى النادي الأهلي.

وقال ايضا اتمني الاستمرار بالدفع بالعناصر الشابة واتمني جميع الاندية الاعتماد على الشباب لا سيما وان الانتماء شئ مهم جدا.

استطرد ،مش هيخاف علي ناديه غير اللي اتربي فيه ده بخلاف طبعا توفير الملايين وفي لاعبين يتم التعاقد معهم من خارج النادى لا يصلحون لارتداء قميص النادى.

وعن استعانة مجلس ادارة النادى الأهلي لمدرب تشيكي لترأس قطاعات الناشئين قال: قرار ايجابي وسوف ياتي ثماره في المستقبل.
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