لميكنة الخدمات الزراعية.. تعيين مستشار لوزير الزراعة للتحول الرقمي

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتعين د أحمد طوبال، استاذ هندسة الحاسبات والنظم، مستشار لوزير الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، وذلك في إطار خطة وزارة الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.





وأكد طوبال أنه تلقى تعليمات من وزير الزراعة بالعمل على سرعة تحويل الوزارة إلى مؤسسة رقمية تخدم المتعاملين معها من خلال خدمات تفاعلية عالية الجودة باستخدام اليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمشيا مع سياسة الدولة في تطوير الخدمات الحكومية المميكنة.









وأوضح أنه يجب أيضًا تطوير موقع الوزارة وتفعيل التوقيع والدفع الإلكتروني في كل تعاملات الوزارة وأيضا الإسراع بمنظومة الكارت الذكي واستكمال كافة البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية والمحاصيل والتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية ووزارة الاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي والـGIS علي خرائط الاقمار الصناعية والتصوير الجوي في متابعة وتطوير أعمال الوزارة.









جدير بالذكر أن د احمد طوبال يعمل أستاذًا مساعدًا بمعهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحاصل على الدكتوراه من هندسة القاهرة وتشمل مجالات بحثه تنفيذ الأنظمة المدمجة ومعالجة الإشارات الرقمية والشبكة العصبية البيولوجية والتعرف على الأنماط والذكاء الاصطناعي.







