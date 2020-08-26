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محافظات

16 طريقا بـ236 مليون جنيه و رصف بـ200 مليون.. محافظ المنوفية يبحث موقف تنفيذ الطرق

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:01 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية
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مروة فاضل
استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأربعاء، المهندس سامي فرج، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس صبحي ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لرصف الطرق المحلية والاطّلاع على آخر نسب التنفيذ. 

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لكافة القطاعات علي أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ، حضر الاجتماع محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب هشام عبد الواحد، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الطرق والمواصلات، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا، ومدير مديرية الطرق، ومدير فرع الهيئة العامة للطرق بالمنوفية ، ومديرة إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وجرى استعراض الموقف النهائي ونسب التنفيذ لرصف الطرق المحلية لـ16 طريقًا بنطاق المحافظة بتكلفة 236 مليون جنيه، وتم مناقشة المعوقات التي تعوق التنفيذ وإيجاد حلول مناسبة للانتهاء منها في أسرع وقت، وبما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.

كما تضمن الاجتماع مناقشة البروتوكول الموقع بين محافظة المنوفية والهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ أعمال الرصف داخل المدن بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بنطاق المحافظة وبتكلفة 200 مليون جنيه.

من جانبه أكد محافظ المنوفية علي أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي نهاية الاجتماع أهدي محافظ المنوفية درع المحافظة لنائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وكذا رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق تقديرًا لهم ومجهوداتهم على أرض المنوفية.
16 طريقا بـ236 مليون جنيه و رصف بـ200 مليون.. محافظ المنوفية يبحث موقف تنفيذ الطرق
16 طريقا بـ236 مليون جنيه و رصف بـ200 مليون.. محافظ المنوفية يبحث موقف تنفيذ الطرق
16 طريقا بـ236 مليون جنيه و رصف بـ200 مليون.. محافظ المنوفية يبحث موقف تنفيذ الطرق
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