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أخبار العالم

الجهل سيد الموقف.. شاهد.. إعلامي قطري يخطئ على الهواء

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:38 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
ارتكب أحد مقدمي النشرة في التليفزيون القطري خطأ لفظيا حينما أخطأ في اسم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقال "البطريق" بدلا من البطريرك.


وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استقبل ، في بكركي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يرافقه، رئيس جهاز أمن الدولة القطري عبدالله محمد الخليفي، سفير دولة قطر محمد بن حسن جابر الجابر، مدير مكتب وزير الخارجية القطري سعد بن على الخريجي والوفد المرافق.


وأكد وزير خارجية قطر وقوف بلاده الى جانب لبنان بشكل مستمر ولا سيما في أوقات المِحن، ناقلا الى البطريرك تحيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.


وركز على العلاقات التاريخية بين قطر ولبنان والبطريركية المارونية وقطر "والتي عززتها زيارة غبطة البطريرك للدوحة"، متمنيًا ان يعود الى لبنان ازدهاره واستقراره. 
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