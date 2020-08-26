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وزير الاتصالات: إطلاق خدمات مصر الرقمية بشكل تجريبي على مستوى الجمهورية.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:46 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خدمات مصر الرقمية تم تطبيقها بشكل تجريبي على مستوى الجمهورية لاكتشاف أي مشكلات وعلاجها قبل التطبيق الرسمي.

وأضاف عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن الخدمات الرقمية تم إطلاقها العام الماضي في محافظة بورسعيد وبلغ عدد الخدمات المقدمة 155 خدمة في نهاية العام الماضي.

وأوضح عمرو طلعت ، أن المنصة الرقمية يوجد عليها مجموعة من الحزم ومن الخدمات الاولي فيها تراخيص القيادة والمركبات وخدمات التوثيق وبطاقات التموين ومكاتب البريد، مشيرا إلى أن تحريك الدعوى الجنائية سيكون ضمن الخدمات الرقمية علي مستوى الجمهورية.

وأكد أن مكاتب البريد ستتولي تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين مجانا لمن لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر .
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