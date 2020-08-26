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أخبار البلد

منها التموين والتوثيق والمرور.. وزير الاتصالات يعلن 70 خدمة رقمية للمواطنين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:37 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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احمد عبد القوى

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمات مصر الرقمية بشكل تجريبى عبر منصة مصر الرقمية ومن خلال مكاتب البريد.


وقال الوزير في مؤتمر صحفى اليوم الاربعاء، إن الخدمات الجديدة تتضمن 70 خدمة فى مجالات مختلفة ومنها خدمات التموين والتوثيق والمرور وبعض الخدمات القضائية  وغيرها من الخدمات الرقمية المختلفة.


وأكد أن الوزارة بصدد تسهيل كل ما يخص التعاملات الالكترونية على المواطنيين وقريبا سوف يتم تطوير ابليكيشن لاستخدامات المحمول لتقديم تلك الخدمات بشكل أوسع.

 

وقال انه تم اطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ ويتم اتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ. 

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