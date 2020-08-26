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أخبار العالم

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:32 م
وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس
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شريف سيد
أعلن وزير الخارجية اليوناني،  نيكوس دندياس، زيادة المياه الإقليمية لبلاده من 6 أميال إلى 12 ميل جنوب جزيرة كريت. 

ويعد هذا الإعلان، تصريح بنهاية الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة الوفاق الليبية في يناير الماضي، حيث يصبح بلا فائدة. 

تأتي هذه التصريحات عقب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تمت بين مصر واليونان. 

وأعلنت اليونان اليوم الأربعاء، استعدادها لخفض التصعيد في شرق المتوسط مع تركيا، وذلك بشرط أن تتوقف تركيا عن استفزازاتها.


جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مكتب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات في شرق المتوسط خلال اتصال هاتفي.

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