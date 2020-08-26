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أخبار العالم

هيومن رايتس تتهم الأمن اللبناني باستخدام القوة المفرطة مع المحتجين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:50 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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محمد علي
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الأربعاء، إن قوات الأمن اللبنانية استخدمت "القوة المفرطة"، بما فيها استخدام الذخيرة الحية، مع المتظاهرين المناهضين للحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت.

دعت المنظمة إلى التحقيق في التجاوزات، قائلة إنه حدثت تجاوزات تمثلت في إطلاق  الذخيرة الحية، والكريات المعدنية  على المحتجين منهم موظفون طبيون.

كما أطلقت كميات مفرطة من الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك على محطات الإسعافات الأولية".

وأضافت أن القوات الأمنية عمدت أيضا إلى رمي الحجارة على المتظاهرين وضربهم".

وأدى انفجار مواد شديدة الانفجار تم تخزينها بشكل غير آمن لسنوات في مرفأ بيروت إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا وإصابة حوالي 6 آلاف. 

وفي مظاهرات غاضبة بعد أربعة أيام من الانفجار، اقتحم بعض المتظاهرين وزارات حكومية ورشقوا قوات الأمن بالحجارة.
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