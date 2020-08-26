الكلب الفرعوني بـ 90 ألف جنيه.. تعرف على أغلى الكلاب في العالم

يعد الكلب هو أوفى حيوان أليف والأكثر تربية بشكل أليف في المنازل، ولكن في بعض الحالات لا تكون تربية الكلاب أمر رخيص الثمن، حيث يدفع البعض آلاف الجنيهات في سبيل شراء كلب واحد.





يرصد "صدى البلد" الكلاب الأغلى ثمنا حول العالم، في اليوم العالمي للكلب الذي يوافق 26 أغسطس من كل عام، ومنها كلب ولفهاوند الأيرلندي ويتراوح ثمنه من 1500 دولار إلى 2000 دولار أمريكي، وكلب من فصيل أكيتا الذي يتراوح ثمنه من 1500 دولار إلى 4500 دولار أمريكي.





ويحتل المرتبة الثامنة في الكلاب الأغلى ثمنا كلب السلوقي ويتراوح ثمنه من 2500 دولار إلى 5000 دولار، وكذلك الكلب الفرعوني الذي يتميز بأذنين طويلتين وجلد ناعم ويشبه إلى حد كبير الرسومات الموجودة بمقابر الفراعنة، ويتراوح ثمنه من 2500 دولار إلى 6000 دولار أي ما يعادل 90 ألف جنيه مصريا.





وكلب الدراوس التبت ويتراوح ثمنه من 2200 دولار إلى 7000 دولار، وكلب من فصيل روتويللر ويتراوح ثمنه من 2000 دولار حتى 7000 دولار أمريكي ويتوقف السعر على حسب العمر والحالة الخاصة بالكلب والوزن.





أما كلب دولار فيتراوح ثمنه من 5000 إلى 8000 دولار، وكلب تشا تشاو يتراوح ثمنه من 3000 دولار إلى 8500 دولار أمريكي، ويحتل المرتبة الثانية كلب البلدج البريطاني ويصل سعرها إلى 9000 دولار، أما الكلب الأغلى ثمنا فهو كلب سامويد ويصل سعره إلى 11 ألف دولار أمريكي.