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تعليم

معهد الاستزراع السمكي بجامعة القناة يعلن عن برامج دراسات عليا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:04 ص
الدكتورة ماجده هجرس
الدكتورة ماجده هجرس
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجده هجرس رئيس جامعة قناة السويس إن معهد الاستزراع السمكي أُنشئ تتويجًا للعلاقات المتبادلة بين مصر والصين وتعزيزًا للتعاون المشترك بين   البلدين وخاصة فى مجال الإستزراع السمكي للمساهمة في تنمية وتطوير الثروة السمكية في منطقة القناة وسيناء.

وأوضحت الدكتوره ماجدة هجرس أن الجامعة تنفرد بهذا المركز على مستوى مصر والمنطقة العربية فهو الأول من نوعه لما يقدمه من برامج   للدراسات العليا متخصصة في مجال الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك ، وتماشيًا مع دور جامعة قناة السويس بضرورة تقديم خدمات مجتمعية و بيئية وتدريبية وإنتاجية متميزه لإقليم قناه السويس وسيناء.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد التابعى عميد معهد الإستزراع السمكي إلى أن المعهد يحرص على ربط نتائج البحوث والرسائل العلمية بتحسين نظم الإستزراع المائي وتغذية وتفريغ الأسماك والكائنات البحرية وحمايتها من الأمراض، وإنتاج زريعة الأسماك والأحياء البحرية وطرحها كمنتج متميز فى السوق المحلى ،وتكوين كوادر متخصصه في الأستزراع السمكي قادره على حل المشكلات المتعلقه به إلى جانب نشر الوعى بأهمية الثروة السمكية والحفاظ عليها.

  وتابع  أن المعهد يمتلك جميع المقومات المطلوبه لتنفيذ الأنشطة  وتتمثل فى وجود كوادر متخصصه من الهيئة التدريسية، قاعات تدريسية ذكية مجهزة ،معمل للحاسب الآلى ومكتبة، معامل بحثية مجهزه ،٣ وحدات للأحواض مغطاة ومتصلة بأنبوب للماء المالح من قناة السويس ومجهزة لإنتاج الزريعة السمكية ،٢قارب للأبحاث وسيارات لنقل الزريعة و مصنع للأعلاف، وثلاث معامل "معمل تحليل الأعلاف ومعامل لتشخيص مسببات أمراض الأسماك البكتيرية والفطرية والفيروسية والطفيلية ،معمل تحليل  جودة المياة ".  
 
وقال الدكتور محمد التابعى ان  أقسام المعهد تتنوع  لتشمل إنتاج المفرخات المائية ،مكافحة الأمراض فى الإستزراع المائي، التقنية الحيوية فى الإستزراع المائي، الغذاء والتغذية فى الإستزراع المائي، تكنولوجيا المصايد".

وأضاف الدكتور سامى عبد الملك وكيل المعهد  للدراسات العليا والبحوث أن باب التقديم الالكترونى مستمر  للقبول ببرامج الدراسات العليا (دبلومه- ماجستر- دكتوراه) للعام الاكاديمى ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث بدأ في ٤ أغسطس الجارى ويستمر  الى ١أكتوبر القادم.

 ويجتذب المعهد خريجى كليات العلوم والزراعة والطب البيطرى وغيرهم من لهم خلفيه بيولوجية للحصول على درجات علمية وتوفر فرص عمل متميزه لطلابه من خلال التعاون مع جنوب شرق آسيا وأستراليا وأمريكا وأوروبا بهدف تبادل الخبرات والإستفاده من التكنولوجيا المتطورة لديهم .

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