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رياضة

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:26 م
مروان محسن
مروان محسن
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز على منافسه الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "ربنا ينصر مروان على كل منتقديه و يحرز هدف غالي يعيد  له الثقة".

وسجل مروان محسن هدف الأهلي الوحيد ومنح فريقه ثلاث نقاط، بعد تعرضه لحملة من الانتقادات بعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 120.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى 59 نقطة ويظل متصدراََ المركز الأول، بينما يستقر الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة. 

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد
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