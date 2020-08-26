رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد





وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "ربنا ينصر مروان على كل منتقديه و يحرز هدف غالي يعيد له الثقة".





وسجل مروان محسن هدف الأهلي الوحيد ومنح فريقه ثلاث نقاط، بعد تعرضه لحملة من الانتقادات بعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 120.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى 59 نقطة ويظل متصدراََ المركز الأول، بينما يستقر الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.





تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز على منافسه الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.