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ثقافة

"الليلة الكبيرة" و "أحوال شخصية" على مسرح ساحة الهناجر.. اليوم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى


يستكمل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اليوم الخميس ، فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر أغسطس، بمشاركة الفرق الفنية بالجهات التابعة للقطاع، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، ويستمر البرنامج حتى السبت ٢٩ أغسطس الجارى . 

حيث يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

كما يشارك البيت بمسرحية "أحوال شخصية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة المخرج عادل حسان، البطولة للفنانين " لمياء جعفر، ندى عفيفي، راماج"، تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد سلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.

"أحوال شخصية" تدور أحداثه حول حكايات لفئات وطبقات نسائية مختلفة بالمجتمع، ويسرد معاناتهن التى تسببت في تحولهن من بشر إلى تماثيل، كما يطرح العرض مشكلات أخرى للمرأة فى المجتمع  .

مع اتباع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، ويبدأ البرنامج فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة .
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