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رياضة

حسني عبد ربه: مروان محسن رد على منتقديه بالطريقة المثالية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي الأسبق، أن مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، رد على منتقديه بالطريقة المثالية بعدما سجل هدفا في شباك الجونة.

وقال حسني عبد ربه، في تصريحات متلفزة ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "أي لاعب مُعرَّض إنه يمر بمرحلة عدم توفيق، ومروان كان محتاج الهدف ده جدًا، أكيد مروان قريب جدًا من ربنا عشان كده ربنا كرمه بالهدف ده اللي كان خير الرد علي الناس اللي اتريقت عليه وهاجمته بشكل مُبالغ فيه".

وأضاف "مروان محسن مهاجم كبير جدًا وأعلم إمكانياته منذ أن كان لاعبًا بـ الاسماعيلي، أُطالب مروان بالتركيز في الملعب فقط وعدم الاستماع للانتقادات، وإن شاء الله يكون الهدف ده انطلاقة لـ عودته من جديد".

وسجل مروان هدفا في فوز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.
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