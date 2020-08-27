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مرأة

مجربة ومضمونة.. 3 حيل تخلصك من ألم البواسير المزعج

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أسباب البواسير  كثيرة ومتعددة وكلها تنتج عن زيادة الضغط في أسفل المستقيم، وتمدد الأوردة حول فتحة الشرج بسبب الضغط  مما يجعلها تتضخم ويزداد حجمها.

وتحدث زيادة الضغط في أسفل المستقيم وتضخم البواسير نتيجة عدة أسباب، أبرزها:

- حمل أشياء ثقيلة بشكل منتظم 

- زيادة الوزن والسمنة

- الجلوس مدة طويلة 

-عدم تناول الخضر والفاكهة والحبوب الكاملة يوميا.

وبعيدا عن الجراحة ..علاجات  منزلية تساعد على التخلص من الالتهابات وآلام البواسير في دقائق معدودة.

الحمامات الدافئة
 

تساعد الحمامات الدافئة في تهدئة تهيج البواسير من خلال استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض .

كريم بهيدروكورتيزون

تساعد فى علاج التورم والألم بشكل أسرع، و إذا كنت تستخدم كريم بهيدروكورتيزون ، فلا تستخدمه لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة.

عبوات ثلج

قوم بوضع عبوات ثلج أو كمادات باردة على فتحة الشرج لتخفيف التورم وتكرر عدة مرات حسب الألم لمدة 15 دقيقة في كل مرة.
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