مانشستر سيتي يعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد.. فيديو

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، قميص الفريق الثالث، والذي جاء باللون الأبيض،مع لمسة إبداعية باللون الوردي والسماوي في جميع أنحاء القميص.

يذكر أن مانشستر سيتي لم يتوج سوى بكأس الرابطة الإنجليزية خلال الموسم المنقضي.

ويسعى مانشستر سيتي لتدعيم صفوفه خلال الصيف الحالي، من أجل المنافسة على جميع البطولات، حيث تشير التقارير إلى اقتراب العملاق الإنجليزي من ضم ليونيل ميسي من برشلونة.

The 20/21 #ManCity x @pumafootball Third Kit is here! 🙌



SHOP NOW 🛒 https://t.co/7EDR9MikNP pic.twitter.com/CAIF0yjvYY