AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد شفائها من كورونا.. داليدا خليل تعود بفيديو مؤثر عن بيروت

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:39 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة - نبيل العدوي
فاجأت اللبنانية داليدا خليل الجمهور بفيديو حكت فيه عن مشاعرها في الفترة الأخيرة بعدما عانت من فيروس كورونا المستجد، وبعدما كانت شقيقتها في خطر كونها كانت قريبة من انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت داليدا خليل فيديو كليب بصوتها فكرة وإخراج ريشا سركيس، روت فيه قصتها التي حملت معها أصوات اللبنانيين الموجوعين.

ولم تفضل داليدا الحديث عن الأيام الصعبة التي عاشتها خلال إصابتها بكورونا، بل اكتفت بشكر الله على كلّ شيء وعلى الصحة التي هي أهم نعمة يمكن أن يتمتّع بها الإنسان، وطمأنت جمهورها ومحبيها إلى أنها تعافت الآن كليًا وهي بصحة جيدة بعد أن انتصرت على الوباء. كما أعربت عن مشاعر الخوف واللحظات الصعبة التي انتابتها خوفًا على شقيقتها التي كانت موجودة بالقرب من مرفأ بيروت لحظة حصول الانفجار.

وبكلمات مؤثرة توجّهت داليدا إلى العاصمة بيروت التي أصيبت بنكبة بالتزامن مع إصابتها بوباء كورونا وسألت في تعليق لها على الفيديو الذي نشرته عن أحوال بيروت في ذلك اليوم الأسود المشؤوم: “بيروت.. كيفك؟ خبريني عن كوابيسك.. خبريني عن أشباح الليل اللي عتّموا ايامك.. وعن يللي سرقوا الضحكة ويتّموا أحلامك.. من يوم اللي دمّروكِ.. وانا عم موت.. مية موتي عليكِ وعا حلاكِ.. انا عم موت.. زرعوا حقدن وباهمالن فجّروكِ.. ومش عم بعرف شو اعمّلك.. وداويكي من اللي اذيوكِ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انفجار بيروت.. أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ لبنان

موجز السوشيال ميديا | مئات الشباب يتبرعون بالدماء في لبنان.. انفجار بيروت يدمر كنيسة

خسائر النجوم بسبب انفجار بيروت.. عملية جراحية 6 ساعات لـ نادين نجيم.. إصابة بالغة لزوجة رامى عياش.. وطفيفة لـ دومينيك حورانى.. وتدمير منزل هيفاء وهبى وإليسا وراغب علامة

تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن بعد إصابتهم جراء تفجير لبنان.. إصابة فى وجه نادين نجيم ونزيف زوجة رامى عياش

تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن بعد تفجير بيروت.. نانسي صلاح في المستشفى.. وعملية جراحية لـ مربية هيفاء وهبي

زوجة رامي عياش تطمئن متابعيها بعد إصابتها في حادث بيروت: جروحي ما شيء قدام آلام الناس

ترشيحاتنا

فخر العالم.. الأهلي يتصدر قائمة الأكثر تتويجا في القرن الـ21 متفوقا على بايرن ميونخ وبرشلونة

بإجمالي 109039 إصابة و877 وفاة.. كورونا يغزو إسرائيل

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

الأوقاف تكشف عن المساجد المسموح فيها إقامة صلاة الجمعة غدًا

أخبار الرياضة: مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا.. نجم الزمالك على رادار نادٍ تركي.. وميسي مطلوب في ريال مدريد

شرط وحيد من فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. هنا الزاهد بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

مسافر سكران يتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا بعد ساعة من إقلاعها.. تفاصيل

غني بـ 8 أنواع فيتامينات ومعادن.. فوائد البطيخ للمناعة