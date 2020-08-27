بعد شفائها من كورونا.. داليدا خليل تعود بفيديو مؤثر عن بيروت

فاجأت اللبنانية داليدا خليل الجمهور بفيديو حكت فيه عن مشاعرها في الفترة الأخيرة بعدما عانت من فيروس كورونا المستجد، وبعدما كانت شقيقتها في خطر كونها كانت قريبة من انفجار مرفأ بيروت.





ونشرت داليدا خليل فيديو كليب بصوتها فكرة وإخراج ريشا سركيس، روت فيه قصتها التي حملت معها أصوات اللبنانيين الموجوعين.





ولم تفضل داليدا الحديث عن الأيام الصعبة التي عاشتها خلال إصابتها بكورونا، بل اكتفت بشكر الله على كلّ شيء وعلى الصحة التي هي أهم نعمة يمكن أن يتمتّع بها الإنسان، وطمأنت جمهورها ومحبيها إلى أنها تعافت الآن كليًا وهي بصحة جيدة بعد أن انتصرت على الوباء. كما أعربت عن مشاعر الخوف واللحظات الصعبة التي انتابتها خوفًا على شقيقتها التي كانت موجودة بالقرب من مرفأ بيروت لحظة حصول الانفجار.



