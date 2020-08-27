محافظ الغربية يتفقد المديرية المالية بعد تطويرها بتكلفة 3.8 مليون جنيه.. صور

زار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المديرية المالية بالغربية بعد تطويرها وتجديدها والتي أقيمت على مساحة 400 م بتكلفة إجمالية 3 مليون و800 ألف جنيه.





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وصرح مديرالمديرية بأن دور المديرية هو تولى الرقابة قبل الصرف طبقا للقانون الذي ينظم أعمالها ، كما تقوم بالرقابة من خلال مندوبها الموزعين على كافة الجهات الحكومية بدائرة المحافظة وعددهم 142 وحدة حسابية.





المديرية المالية بالغربية تتكون من 10 مراقبات مالية وعدد 5 إدارات عامة وهم الإدارة العامة للوحدات الحسابية والتفتيش والشئون القانونية والمشتريات والمخازن ، بالإضافة إلى عدد من الإدارات الفردية والتي تقوم بخدمة العاملين وهي إدارة الاستحقاقات والتفتيش الدوري والأمن والاختلاسات بالإضافة إلى مركز تدريب الحاسب الآلي وقاعة محاضرات واجتماعات مجهزة على أحدث المستويات.





وأكد محافظ الغربية على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال والعمل بشفافية والتعاون بين جميع القطاعات على مستوى المحافظة.

كان في استقبال المحافظ محمد الصيفي مدير المديرية وعبد النبي الفار وكيل المديرية ومحمد أبو ليمون مدير عام الوحدات بالمديرية.