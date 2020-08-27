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حوادث

القضاء الإداري بطنطا يلغى نتيجة انتخابات مركز شباب اسديمة بكفرالزيات

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:09 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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احمد علي
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بطنطا برئاسة المستشار على عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بقبول دعوى إلغاء انتخابات مركز شباب قرية اسديمة التابعة لمركز كفرالزيات التي أجريت عام ٢٠١٨ وبذلك يعد أول حكم قضائي بإلغاء انتخابات مركز شباب في الغربية  منذ صدور اللائحة الجديدة لمراكز الشباب.


وكان كريم مجاهد مرشح لرئاسة مجلس إدارة مركز شباب اسديمة  قد أقام دعوى قضائية ضد محافظ الغربية ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية طالب فيها بإلغاء نتيجة الانتخابات لما شابها من مخالفات جسيمة وخروج عن القانون تمثلت في وجود تعديلات في أسماء الذين أدلوا بأصواتهم ووجود أعضاء منتسبين تم نقلهم للعضوية العاملة بدون مرور سنة عليهم لنقلهم للعضوية العاملة ووجود أسماء مكررة بكشوف الناخبين وتم إحالة هذه المخالفات للشئون القانونية بالشباب والرياضة مما يتعين معه إلغاء قرار نتيجة الانتخابات لتصدر المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا وإلغاء نتيجة الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
القضاء الإداري بطنطا يلغى نتيجة انتخابات مركز شباب اسديمة بكفرالزيات
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