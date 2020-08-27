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فن

"مازنجر" أحدث أغنيات المطرب موسى .. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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قسم الفن
طرح  المطرب موسى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مازنجر" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعاون المطرب موسى في أغنية "مازنجر" مع نفس فريق عمل وصناع أغنيته "وضع تاني" وهم كل من الشاعرين الغنائيين خالد شريف وعبد الرحمن عاصم، والملحن كريم عاشور، والموزع الموسيقي منسي، وميكس وماستير خالد سند، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي.

وتعتبر أغنية "مازنجر" التعاون الثاني الذي يجمع موسى بنفس فريق عمل فيديو كليب أغنية "وضع تاني" والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب العام الماضي وحققت وقتها نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكان موسى قد طرح مؤخرا أغنيتين على طريقة الفيديو كليب الأولى بعنوان "جبلين تلج" وهي من كلمات حسين طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع موسيقي منسي، والكليب من إخراج محمد سعيد عبد الواحد، ومنتج منفذ طارق الأحمدي، والأغنية الثانية بعنوان "الحلوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.

وتقول كلمات أغنية "مازنجر":
عشقتك و قلبي تخلى 
عن كل اللى قبلك و خلى ..
سنينى اللى جايه .. معاك و انت ليا 
يا سكر .. يا جامد .. يادولة  
عجبنى ف عقلك جنانك 
ف اليوم ١٠٠٠ استيتاس عشانك .. 
أنستا و ماسينچير .. و هقلب مازينچير 
محدش هيملى مكانك 
حلو و آحلويت كمان 
أحلى شغل و أحلى تان 
لا بصراحة الصرف بان
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