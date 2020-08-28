رعاية المبتكرين والنوابغ الأبرز .. البرلمان يقر 15 قانونا لتكريس الحماية الاجتماعية

نجح البرلمان في دور الانعقاد الخامس فى انجاز عدد من التشريعات في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب و منها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.





و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.





مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.





مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. شروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاءالمهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

و يضاف لهذا مشروع قانون بعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 2018 لسنة 2017 و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 و مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليم





و يضاف لهذا ايضا مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.





و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية و مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية





و هذا بجانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة ٢٠١٥ و مشروع قانون بتعديل قانون بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.





و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012