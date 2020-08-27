أستاذ علوم سياسية: وقف المساعدات الأمريكية لأثيوبيا دليل نجاح مصر في كسب التأييد

قال الدكتور باسم رزق أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن خطة وقف المساعدات الخارجية الأمريكية ‏لإثيوبيا بسبب سد النهضة تعد أحد أهم أساليب الضغط خاصة في وقت الإعداد للانتخابات الأمريكية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، لـ صدي البلد أن القرار الأمريكي تجاه أثيوبيا يدل على شعور الجانب الأمريكي بالاحراج السياسي نتيجة انسحاب أثيوبيا وعدم توقيعها على وثيقة واشنطن بشأن سد النهضة.

اقرأ أيضًا:





وأضاف رزق أن دلالات موقف واشنطن ينم على التحول في منظومة المصالح المشتركة بين مصر وأمريكا ونجاح الادارة المصرية في كسب التأييد وثقل مصر السياسي والاقتصادي والبترولي.





كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وافق على خطة لوقف المساعدات الخارجية الأمريكية ‏لإثيوبيا، فى الوقت الذى تحاول فيه إدارة ترامب التوسط فى النزاع مع مصر والسودان بشأن ‏بناء سد النهضة على نهر النيل.‏





وبحسب تقرير نشرته فورين بوليسي الأمريكية التي نقلت عن مسئولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس، فإن القرار يأتى ردا علي التعنت في ملف سد النهضة وقد يؤثر القرار، الذي تم اتخاذه هذا الأسبوع، على ما يصل إلى 130 مليون دولار من ‏المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا ويؤجج توترات جديدة في العلاقة بين واشنطن ‏وأديس أبابا، حيث تنفذ خططًا لملء السد، وحذر المسؤولون من أن تفاصيل ‏التخفيضات لم يتم تحديدها بعد، وأن الرقم النهائي قد يصل إلى أقل من 130 مليون ‏دولار.

