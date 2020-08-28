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والد مروان محسن عن الهجوم على نجله: هل كل المدربين الأجانب راشش عليهم حاجة؟

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:06 ص
مروان محسن
مروان محسن
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عبد الخالق صلاح
أشاد محسن ثروت لاعب الزمالك السابق ووالد اللاعب مروان محسن، بنجله مروان محسن، قائلًا: "مش عشان ابنى، بس مروان حاجة تانية خالص ويعرف ربنا، ويعرف كل حاجة محترمة، لكن عليه هجوم وبنتشتم، وعندى حفيدى – ابن بنتى الكبيرة - مريض ولازم مروان يكلمه كل مباراة". 

وأضاف "ثروت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما كان يلعب لم يسمع لفظ سباب نهائيًا، مشيرًا إلى أنه لم يهاجم رضا عبد العال وإبراهيم سعيد، ولكنه عاتبهم بسبب الهجوم على ابنه. 

ولفت "ثروت"، إلى أنه يحترم اعتذار طه إسماعيل وعماد متعب، مضيفًا أن مروان محسن له أدوار أخرى يؤديها، متسائلًا: "هل كل المدربين الأجانب راشش عليهم حاجة؟ والله ما حضرتله تدريب في النادى الأهلى، ولا وهو في الإسماعيلي". 

وأوضح والد مروان محسن، أنه صفق لنجله بعد الهدف الذى أحرزه على شباك الجونة، مردفًا: "قلتله برافو وربنا نصرك". 

من ناحية أخرى ذكر "ثروت"، أنه كان لاعبا لكرة القدم حيث لعب ثلاثة مواسم مع الزمالك، ولعب مع نادى الطيران، كما لعب مع منتخب مصر عام 1968، مشيرا إلى أنه كان هداف كفر الشيخ، حيث كان يلعب مهاجمًا.
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